Жители Одессы рассказали, что думают про закон, который обязывает сферу обслуживания перейти на государственный язык в общении с клиентами

Об этом пишет издание « Страна ».

Напомним, что с 16 января числа вся сфера услуг обязана перейти на украинский язык: сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, будут обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском.

Жители Одессы высказали свое мнение об украинизации сферы услуг. Многие относятся отрицательно, им хочется общаться на привычном языке, особенно возмутились пожилые люди, которым уже довольно трудно перестроиться.

"Если человеку 70 и он всю жизнь говорил на русском, мне кажется, она уже не перейдет на украинский. Человека сложно уже ломать", - говорит пенсионерка.

Еще одна пожилая женщина поделилась своими опасениями, почему не сможет перейти на украинский язык.

"Может, когда помрут все старики, вот тогда молодежь и будет так разговаривать. А такие, как мы - уже все. Я скажу какое-нибудь слово и будут смеяться надо мной, что я неправильно говорю. Одно слово - украинское, другое - русское. Но я покупатель. На русском обращаюсь. Главное, что меня понимают", - уверена она.

В разговор вступает еще одна жительница Одессы которая считает, что при всей бедности навязывание украинского языка еще больше оказывает давление на людей, которые пытаются выжить.

«Они торгуют с трудом. Руки замерзли и еще она должна думать о том, как ей правильно ответить. Не одобряю», -заявляет горожанка.

Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"

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