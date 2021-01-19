В Одессе скончался военный, которого избили сослуживцы

В понедельник, 18 января, в одесском военном госпитале умер военнослужащий 11-го мотопехотного батальона. Об этом информирует « Думская », ссылаясь на источник в прокуратуре.

По данным издания, 32-летнего солдата-контрактника госпитализировали в больницу 16 января с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами.

Как стало известно, в тот день мужчину сильно избили в казарме сослуживцы, с которыми он поругался во время совместного распития алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленные тяжкие телесные повреждения, причинившие смерть потерпевшего».

Отметим, что 11-й мотопехотный батальон дислоцируется в Подольске Одесской области.

Ранее мы сообщали, что в Одессе агрессивный мужчина избил женщину-водителя трамвая до такой степени, что пострадавшую увезли в больницу.

Нападение произошло вечером на улице Старопортофранковской. Трамвай №28 с пассажирами ехал в сторону улицы Пастера, когда его "подрезал" водитель на автомобиле Skoda.

Как рассказали очевидцы, после аварийного торможения люди с кондуктором полетели через весь салон и едва не покалечились.

Когда водитель трамвая вышла, чтобы посмотреть, удалось ли не допустить столкновения, из машины выскочил мужчина. Он повалил ударом в лицо женщину на асфальт и начал бить её ногами. Пассажирам чудом удалось спасти пострадавшую.

Напомним, что одесситы признались, почему опасаются соблюдать закон про язык: "Скажу одно слово и..."

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