В Одессе скончался военный, которого избили сослуживцы
В понедельник, 18 января, в одесском военном госпитале умер военнослужащий 11-го мотопехотного батальона. Об этом информирует «
По данным издания, 32-летнего солдата-контрактника госпитализировали в больницу 16 января с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами.
Как стало известно, в тот день мужчину сильно избили в казарме сослуживцы, с которыми он поругался во время совместного распития алкоголя.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
45-летняя Могилевская в экстра-мини сразила наповал пикантной позой: "Пора деток заводить"
Покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленные тяжкие телесные повреждения, причинившие смерть потерпевшего».
Отметим, что 11-й мотопехотный батальон дислоцируется в Подольске Одесской области.
Ранее мы сообщали, что в Одессе агрессивный мужчина избил женщину-водителя трамвая до такой степени, что пострадавшую увезли в больницу.
Нападение произошло вечером на улице Старопортофранковской. Трамвай №28 с пассажирами ехал в сторону улицы Пастера, когда его "подрезал" водитель на автомобиле Skoda.
Как рассказали очевидцы, после аварийного торможения люди с кондуктором полетели через весь салон и едва не покалечились.
Когда водитель трамвая вышла, чтобы посмотреть, удалось ли не допустить столкновения, из машины выскочил мужчина. Он повалил ударом в лицо женщину на асфальт и начал бить её ногами. Пассажирам чудом удалось спасти пострадавшую.
Напомним, что одесситы признались, почему опасаются соблюдать закон про язык: "Скажу одно слово и..."
Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"
Также Politeka писала, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"