На трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль

Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщает на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.

Водитель "Жигули" от полученных травм погиб на месте. Ему было 64 года.

В то же время 57-летняя пассажир второго автомобиля получила травмы ног. Ее доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ДТП произошло в ночь на 18 января на пересечении улиц Ришельевская и Успенская.

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Виновником ДТП стал водитель грузовика DAF с прицепом, двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.

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