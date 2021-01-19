На трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль
Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщает на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.
Водитель "Жигули" от полученных травм погиб на месте. Ему было 64 года.
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В то же время 57-летняя пассажир второго автомобиля получила травмы ног. Ее доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в центре Одессы не поделили дорогу такси и снегоуборочная техника, в результате чего произошло столкновение.
ДТП произошло в ночь на 18 января на пересечении улиц Ришельевская и Успенская.
Также мы писали, что в Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки попала под фуру. Авария случилась под Пересыпским мостом.
Виновником ДТП стал водитель грузовика DAF с прицепом, двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.
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