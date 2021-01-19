Невзирая на жесткий локдаун в Одессе продолжают работать многие кафе и рестораны, однако делают это подпольно

Не все одесситы готовы мириться с карантинными ограничениями, которые ввело правительство с 8 по 24 января. Они всё также хотят питаться в заведениях и надо сказать, что сами владельцы кафе и ресторанов охотно идут им на встречу, пишет издание 048.ua

Схема проста до банальности. Для этого необходимо позвонить в ресторан по номеру, который есть в интернете, и попросить забронировать столик.

У дверей посетителя встречает персонал, который провожает во внутрь через главный ход или служебный.

По данным издания, таких способом в Одессе функционирует порядка 25 заведений. Некоторые из них находятся в самом центре Одессы. Это рестораны и кафе в Горсаду, на Дерибасовской, Пушкинской, Екатерининской, Ланжероновской, Бунина, в Маячном переулке, возле Греческой площади и на Канатной. Также, карантин нарушают ряд заведений на Французском и Лидерсовском бульварах, Ланжероне, в Аркадии, на Говорова, Филатова, площади 10 апреля и в ж/м Радужном.

К слову, одесская полиция в очередной раз отчиталась о проведенных рейдах по заведениям и составила 261 протокол за нарушения локдауна. Тем не менее, известные в Одессе заведения продолжают нелегально работать на виду у всех, прямо под носом у стражей порядка.

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