После этого он подался в бега

В Одесской области мужчина решил отомстить бывшей девушке и поджег автомобиль

Происшествие имело место в Беляевском районе. Подробности рассказали на сайте одесской полиции, передает Politeka.net

Пьяный мужчина вспомнил старые обиды на свою бывшую девушку и решил отомстить ей и ее новому парню. Он облил автомобиль Nissan зажигательной смесью и поджег.

В полиции сообщили, что как только доказали причастность подозреваемого к преступлению и предъявили ему подозрение, мужчина начал скрываться и был объявлен в розыск.

В конечном итоге 32-летнего злоумышленника из села Радостное задержали. Беляевский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Поджигателю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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Трагедия разыгралась в частном доме в селе Новосавицкое в Березовском районе Одесской области.

Сигнал о пожаре поступило в районе 12 ночи, а в 1:10 распространившийся на 50 кв м огонь удалось потушить.На пепелище найдено мёртвое тело ребенка 2018 года рождения. Подробности инцидента выясняются.

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