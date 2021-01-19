В Одесской области мужчина решил отомстить бывшей девушке и поджег автомобиль
Происшествие имело место в Беляевском районе. Подробности рассказали на сайте одесской полиции, передает Politeka.net
Пьяный мужчина вспомнил старые обиды на свою бывшую девушку и решил отомстить ей и ее новому парню. Он облил автомобиль Nissan зажигательной смесью и поджег.
В полиции сообщили, что как только доказали причастность подозреваемого к преступлению и предъявили ему подозрение, мужчина начал скрываться и был объявлен в розыск.
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В конечном итоге 32-летнего злоумышленника из села Радостное задержали. Беляевский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Поджигателю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
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