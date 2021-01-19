Незважаючи на жорсткий локдаун в Одесі продовжують працювати багато кафе і ресторанів, проте роблять це підпільно
Не всі одесити готові миритися з карантинними обмеженнями, які ввів уряд з 8 по 24 січня. Вони всі також хочуть харчуватися в закладах і треба сказати, що самі власники кафе і ресторанів охоче йдуть їм на зустріч, пише видання
Схема проста до банальності. Для цього необхідно зателефонувати в ресторан за номером, який є в Інтернеті, і попросити забронювати столик.
Біля дверей відвідувача зустрічає персонал, який проводжає всередину через головний хід або службовий.
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За даними видання, таких способом в Одесі функціонує близько 25 закладів. Деякі з них знаходяться в самому центрі Одеси. Це ресторани і кафе в Міськсаду, на Дерибасівській, Пушкінській, Катерининській, Ланжеронівській, Буніна, в Маяковому провулку, біля Грецької площі і на канатній. Також, карантин порушують ряд закладів на французькому і Лідерсовском бульварах, Ланжероні, в Аркадії, на Говорова, Філатова, площі 10 квітня і в ж/М Райдужному.
До слова, одеська поліція в черговий раз відзвітувала про проведені рейди по закладах і склала 261 протокол за порушення локдауну. Тим не менш, відомі в Одесі заклади продовжують нелегально працювати на очах у всіх, прямо під носом у правоохоронців.
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