Развлечения куда важнее безопасности самих пассажиров

Водители маршруток удивляют все более неуместным поведением, несмотря на огромное количество аварий на дорогах Одессы

Так, водителя одной из городских маршруток "застукали" за просмотром видео во время работы.

Соотвествующие кадры удалось заснять пассажирам и выложить в местном паблике «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

«Все-то они успевают: и поговорить, и деньги за проезд собрать, да еще и в интернете посидеть, крутя "баранку", - сообщается в публикации.

Очевидцы говорят, что водитель сидел в "Тик-токе" во время движения.

По всей видимости, собственные развлечения куда важнее безопасности самих пассажиров, тем более на скользкой дороге.

Не так давно мы сообщали, что На трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль

Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщает на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.

Водитель "Жигули" от полученных травм погиб на месте. Ему было 64 года.

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