19 января этого года Крещенские купания в Одессе пришлись на лютый мороз
Так, сегодня ночью столбики термометров показывали -18 градусов, а утром, после восхода солнца на одесских пляжах немного потеплело до -15 градусов.
Несмотря на сильный мороз желающих окунуться в Черное море было не мало, однако не так много, как в прошлые годы.
По состоянию на 08.00 19 января, на специально оборудованные участки для купания пришло около трех тысяч одесситов, пишут местные
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В городе участки для крещенских купаний были оборудованы в Приморском, Киевском и Суворовском районах. На пляжах «Ланжерон» и «Аркадия» в общей сложности ночью искупалось около 950 человек, в «Лузановке» — 550, на пляже «Золотой берег» — 1 500 одесситов.
Не обошлось без происшествий.
Так, одной из женщин, которая наблюдала за крещенским обрядом на берегу, стало плохо. Спасатели на носилках отнесли ее в пункт обогрева для оказания медицинской помощи.
Ранее мы сообщали, что в Одессе ребенок провалился под лед на импровизированном катке.
Инцидент произошел в понедельник, 18 января на замерзшем пруду в парке Победы. Девочка пошла покормить уток и упала в воду. На помощь ребенку поспешили ее родители, которые буквально приползли к девочке по льду и вытащили пострадавшую из ледяной воды.
К счастью, все закончилось хорошо и жизни ребенка больше ничего не угрожает.
Отметим, это не первый случай, когда одесситы проваливаются под лед в парке Победы.
Днем ранее на этом же месте провалился мужчина. Его также удалось спасти.
Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"
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