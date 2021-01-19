19 января этого года Крещенские купания в Одессе пришлись на лютый мороз

Так, сегодня ночью столбики термометров показывали -18 градусов, а утром, после восхода солнца на одесских пляжах немного потеплело до -15 градусов.

Несмотря на сильный мороз желающих окунуться в Черное море было не мало, однако не так много, как в прошлые годы.

По состоянию на 08.00 19 января, на специально оборудованные участки для купания пришло около трех тысяч одесситов, пишут местные СМИ .

В городе участки для крещенских купаний были оборудованы в Приморском, Киевском и Суворовском районах. На пляжах «Ланжерон» и «Аркадия» в общей сложности ночью искупалось около 950 человек, в «Лузановке» — 550, на пляже «Золотой берег» — 1 500 одесситов.



Не обошлось без происшествий.

Так, одной из женщин, которая наблюдала за крещенским обрядом на берегу, стало плохо. Спасатели на носилках отнесли ее в пункт обогрева для оказания медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе ребенок провалился под лед на импровизированном катке.

Инцидент произошел в понедельник, 18 января на замерзшем пруду в парке Победы. Девочка пошла покормить уток и упала в воду. На помощь ребенку поспешили ее родители, которые буквально приползли к девочке по льду и вытащили пострадавшую из ледяной воды.

К счастью, все закончилось хорошо и жизни ребенка больше ничего не угрожает.

Отметим, это не первый случай, когда одесситы проваливаются под лед в парке Победы.

Днем ранее на этом же месте провалился мужчина. Его также удалось спасти.

Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"

Как сообщала Politeka, в Одессе "закипело" Черное море, жители делятся кадрами уникального явления: "появился пар"

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