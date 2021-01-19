В Одессе неадекватный отец жестоко бил сына-подростка прямо на улице

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент с избиением, который случился на улице Гоголя возле Приморского бульвара, всполошил очевидцев. Они засняли это на видео и пригрозили мужчине вызвать полицию.

На кадрах можно увидеть, как взрослый мужчина бьет мальчика сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток упал на землю.

Очевидица говорит, что это его сын.

"У меня слов нет, я поздно начала снимать, малый упал и этот урод бил его ногами по чем попадет", - написала возмущенная женщина.

До этого мы писали, что в Одессе агрессивный мужчина избил женщину-водителя трамвая до такой степени, что пострадавшую увезли в больницу.

Нападение произошло вечером на улице Старопортофранковской. Трамвай №28 с пассажирами ехал в сторону улицы Пастера, когда его "подрезал" водитель на автомобиле Skoda.

Как рассказали очевидцы, после аварийного торможения люди с кондуктором полетели через весь салон и едва не покалечились.

Когда водитель трамвая вышла, чтобы посмотреть, удалось ли не допустить столкновения, из машины выскочил мужчина. Он повалил ударом в лицо женщину на асфальт и начал бить её ногами. Пассажирам чудом удалось спасти пострадавшую.

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