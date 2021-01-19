В среду, 20 января после снега и морозов в Одессу придет долгожданное потепление, однако расслабляться рано

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, утром и вечером на дорогах будет наблюдаться гололедица, поэтому жителям стоит быть предельно осторожными, передает Politeka.net

По прогнозам синоптиков, весь день в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10 ° мороза, днем ​​от 1 °C мороза до 1 °C тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 °C мороза, местами до 16 °C мороза,

днем от 3 °C мороза до 2 °C тепла.

На автодорогах области ночью и утром гололедица, дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на крышах, карнизах и проводах образовались сосульки, которые несут угрозу для здоровья и жизни людей.

В одесской мэрии призвали горожан быть внимательными на улицах города не подходить близко к стенам домов во избежание травматизма.

В тоже время руководителям всех предприятий и организаций призвали своевременно чистить крыши и козырьки зданий от наледи и сосулек. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, ссылаясь на требования закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и Правила благоустройства территории города Одессы.

Штраф за невыполнение указанного закона составляет от 850 до 1700 гривен.

Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"

Как сообщала Politeka, в Одессе "закипело" Черное море, жители делятся кадрами уникального явления: "появился пар"

Также Politeka писала, ЧП в парке Одессы, забавы на "катке" обернулись несчастьем: очевидцы сняли все на видео