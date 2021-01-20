В Одессе неизвестные расстреляли детский сад

Как передает Politeka.net, соответственные кадры были опубликованы на Telegram-канале "Х**вая Одесса".

А одному из садиков не повезло больше, вчера неизвестные обстреляли детский сад "Золушка" №138 (пр. Небесной Сотни 87в)", - говорится в сообщении под видео.

На опубликованных кадрах видно, что на окнах и дверях детсада остались трещины, судя всего от пуль.



"Заминировали суды, а не следующий день обстреляли наш сад. Смотрите, без шуток. Говорят, что работники сада пришли на работу и нашли гильзы. Тупо обстреляли садик", - говорит голос за кадром.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные угрожали взорвать 185 детских садов по всему городу.

Как сообщили в полиции Одесской области, 15 января на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.

В нем было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.

Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.

Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что на Одесчине разбойник ворвался в дом инвалида.