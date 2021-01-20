На Одесчина мужчина жестоко расправился с двумя жертвами
О шокирующем инциденте сообщает "Думская".
По данным издания, все произошло в поселке Таирово, на проспекте Небесной Сотни, 41 - мужчина убил трех человек. Двум жертвам он отрезал головы, а третьей разрезал живот и вытащил оттуда внутренние органы.
"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", — поделился один из жильцов дома с журналистом.
Позже в полиции подтвердили убийство только двоих мужчин, преступник задержан.
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"Поступило сообщение о том, что на улицу вышел человек с отрезанной человеческой головой", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по п.2 ч.1 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).
Ранее мы сообщали, что в Одесской области хулиган пырнул ножом в живот молодого человека за сделанное замечание.
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