На Одесчина мужчина жестоко расправился с двумя жертвами



О шокирующем инциденте сообщает "Думская".

По данным издания, все произошло в поселке Таирово, на проспекте Небесной Сотни, 41 - мужчина убил трех человек. Двум жертвам он отрезал головы, а третьей разрезал живот и вытащил оттуда внутренние органы.

"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", — поделился один из жильцов дома с журналистом.

Позже в полиции подтвердили убийство только двоих мужчин, преступник задержан.

"Поступило сообщение о том, что на улицу вышел человек с отрезанной человеческой головой", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.1 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).

Ранее мы сообщали, что в Одесской области хулиган пырнул ножом в живот молодого человека за сделанное замечание.

34-летний житель села Великий Дальник ударил 19-летнего парня ножом в живот просто за то, что тот сделал ему замечание и попросил прекратить дебоширить и кричать на улице, поскольку уже был поздний вечер и все отдыхали.

Пострадавший потерял много крови и его экстренно госпитализировали в больницу.

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