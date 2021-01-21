В Одесской области неизвестные лишили жизни школьную учительницу и сотрудницу Красного Креста

Ее труп обнаружили в помещении недействующей библиотеки в поселке Тарутино. Об этом сообщает Одесская областная организация Общества Красного Креста Украины на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Погибшей Алле Кубякиной было 66 лет. Душегубы несколько раз ударили женщину по голове деревянной палкой. В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

"Алла Николаевна мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь, — сообщили ее коллеги в Красном Кресте.

Известно, что Алла Кубякина работала учителем в школе, а с 2010 года исполняла обязанности председателя Тарутинской районной организации Красного Креста, одновременно работая младшей медсестрой патронажной службы милосердия Общества.

Ранее мы сообщали, что одесском госпитале от побоев скончался военный. До этого мужчину сильно избили сослуживцы, с которыми он поругался во время совместного распития алкоголя. Это произошло в казарме. Военнослужащего 11-го мотопехотного батальона с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами привезли в больницу однако врачи оказались бессильными. Через два дня он умер.

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Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

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