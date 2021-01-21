В Одессе мужчина в порыве ревности жестоко убил друга

Драма разыгралась на улице Балковской. Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO", передает Politeka.net

Как стало известно, сначала мужчины вместе выпивали, а затем поссорились. Причиной послужила ревность. Один из них приревновал друга к своей сожительнице, началась драка, в результате которой ревнивец нанес удар оппоненту в пах, тот умер от кровопотери.

"Мужчины поссорились после совместного употребления алкогольных напитков из-за того, что потерпевший обвинил друга в ухаживании за своей сожительницей. Конфликт перерос в драку, которая закончилась очень плохо", - сказано в сообщении.

На место съехалась полиция, которая задержала преступника.

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Ее труп обнаружили в помещении недействующей библиотеки в поселке Тарутино.

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Также мы писали, что одесском госпитале от побоев скончался военный. До этого мужчину сильно избили сослуживцы, с которыми он поругался во время совместного распития алкоголя. Это произошло в казарме. Военнослужащего 11-го мотопехотного батальона с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами привезли в больницу однако врачи оказались бессильными. Через два дня он умер.

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