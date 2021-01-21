На курорте под Одессой наблюдался небывалый наплыв туристов, несмотря на локдаун

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Так, во время сильных морозов одесситы массово ринулись на курорт вблизи Березовки, чтобы покататься на лыжах и санях. Надо сказать, что желающих был так много, что очереди на горки не чуть не уступали Буковельским.

Отдыхающие массово ехали за лыжными забавами – кто со своими санями и лыжами, а кто и покататься на огромных надувных “плюшках”.

По словам очевидцев, всего в 5 км от Березовки есть две лыжные/сноуборд трассы длиной 650 метров и 700 метров. Безопасный широкий склон для новичков длиной – 150 метров, а также такой же длины разноуровневый склон для сноутюбинга.

По прогнозам синоптиков, в Одессу возвращается тепло. Переход от сильного мороза к плюсовой температуре создал в Одессе сильный туман, который окутал город.

В четверг, 21 января, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром – туман и гололедица.

Ветер будет южный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Одессе днем покажут 5-7°С тепла, к вечеру опустятся до -3…+2°С. тепла.

В Одесской области местами температура днем поднимется до 4…9°С тепла.

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