В Одесской области силовики задержали боевика «ЛНР» и на допросе он признался, чем занимался на территории самопровозглашенной республики

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца

Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований на оккупированной РФ территории региона. Через некоторое время он продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой «службе пограничной охраны МГБ ЛНР».

С оружием в руках он стоял на КПП "Дьяково" (что на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Задержанный сознался в содеянном и сейчас передает следователям СБУ информацию о перемещениях российской военной техники и вооружения, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность незаконного вооруженного формирования «МГБ ЛНР», другую важную информацию о вооруженной агрессии России против Украины.

«Видел технику, которая передвигалась со стороны российской границы, танки, БТП, БМП», - говорит боевик на видео.

Также в СБУ проверяют информацию относительно причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и истязании украинских военных и мирных граждан.

Напомним, что ревнивец устроил расправу в Одессе, всё из-за девушки: кадры с места трагедии

Как сообщала Politeka, головорез из Одессы, расправившийся с отцом, возомнил себя богом: "Забыли поклоняться мне"

Также Politeka писала, что неадекват расправился с людьми в Одессе кадры с места: "Вышел на улицу с человеческой головой"