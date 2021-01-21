30-летний одессит, который отрезал голову отцу и вспорол живот квартиранту, был под кайфом

Об этом пишет Страна со ссылкой на источники в полиции.

Страшное преступление всколыхнуло всю Одессу: молодой мужчина под действием наркотиков обезглавил родного отца и ходил с отрезанной головой по улице, а также вспорол живот второй жертве и выпотрошил внутренние органы.

При задержании душегуб выкрикивал, что он Бог, но люди забыли поклоняться ему, а в его доме полицейские обнаружили пакеты с синтетическими наркотиками.

"Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился" – цитирует издание слова полицейских.

По данным СМИ, в родительской квартире 30-летний Дмитрий Пономаренко зарезал двоих человек: своего родного отца и мужчину-квартиранта.

У 53-летнего Игоря П, душегуб отрезал голову, с которой и вышел на улицу. А внутренности, которыми обмотался Дмитрий, принадлежали 33-летнему Александру Д.

Уже несколько месяцев Дмитрий был безработным. В прошлом году он был уволен из одного из одесских отелей за неадекватное поведение и употребление наркотиков.

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