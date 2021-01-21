Три ДТП за утро

Одновременно три аварии случились рано утром на трассе Одесса-Рени по причине неблагоприятных погодных условий

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, сегодня 21 января температура в Одесском регионе резко подскочила вверх, что привело к туману и таянию снега на дорогах. Движение при таких неблагоприятных условиях требует особой бдительности от водителей.

В полиции призвали быть крайне внимательны за рулем и неуклонно придерживаться правил дорожного движения.

Ведь только на трассе Одесса-Рени сегодня произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за тумана и гололеда.

К счастью, никто из людей в них серьезно не пострадал, получил и моральные травмы, и материальный ущерб.

Не так давно мы сообщали, что на трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль.

Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщает на сайте Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.

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