Одновременно три аварии случились рано утром на трассе Одесса-Рени по причине неблагоприятных погодных условий
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, сегодня 21 января температура в Одесском регионе резко подскочила вверх, что привело к туману и таянию снега на дорогах. Движение при таких неблагоприятных условиях требует особой бдительности от водителей.
В полиции призвали быть крайне внимательны за рулем и неуклонно придерживаться правил дорожного движения.
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Ведь только на трассе Одесса-Рени сегодня произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за тумана и гололеда.
К счастью, никто из людей в них серьезно не пострадал, получил и моральные травмы, и материальный ущерб.
Не так давно мы сообщали, что на трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль.
Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщает на сайте Нацполиции в Одесской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.
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