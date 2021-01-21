В Одессе уже определились, как дети будут учиться в школах после локдауна
С понедельника, 25 января, когда заканчивается жесткий карантин, возобновятся обычные занятия с посещением школ. Об сообщила глава департамента образования Елена Буйневич на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net
«В понедельник мы возвращаемся к очному обучению в школах. Наше общее сознание и усиление мер безопасности в садах позволило нам работать с минимумом закрытых групп. Если мы хотим учиться очно, крайне необходимо соблюдать санитарно-гигиенических требований и нормы социальной ответственности», - написала чиновница.
Она призвала с пониманием относиться к опросам о состоянии здоровья ребенка и членов семьи, отвечать честно;
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- если у ребенка есть признаки ОРВИ или болеет кто-то в семье - НЕ ХОДИТЬ в учебные заведения!
- каждое утро измеряйте температуру ребенку дома, не запрещайте выборочный термомониторинг, это не прихоть школы;
- школы и садики средств дезинфекции обеспечены. - тщательно обрабатывать и мыть руки!
- соблюдать дистанцию.
«Берегите наших работников, пожалуйста! Берегите детей. Ждем с нетерпением», - резюмировала Елена Буйневич.
Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где
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