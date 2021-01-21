В Одесской области демонтировали один из самых стойких памятников Владимиру Ленину
Речь идет о монументе советскому вождю в селе Калчева Болградского района Одесской области. Он был наконец-таки демонтирован 21 января. Об этом сообщил руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, передает Politeka.net
«Ленин ушел на свалку истории. Закон про декоммунизацию выполнен», - написал он.
Гуцалюк подчеркнул, что памятник снесли после обращения к облгосадминистрации. Все проходило под контролем полиции, официально.
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Данную информацию подтвердил староста села Георгий Касим.
Монумент демонтировали силами местных жителей и продали в парк Фрумушика-Нова, где собирают советские памятники Ленину, Сталину, Марксу и другим. Цену монумента Касим не назвал.
Гуцалюк отметил, что до конца месяца в Одесской области планируют демонтировать еще один памятник Ленину, в поселке Старые Трояны.
Ранее мы писали, что активисты отыскали еще два памятника Владимиру Ленину.
О находках сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина», которые собственными силами занимаются демонтажем монументов в украинских регионах.
И как оказалось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали одесские патриоты.
Один монумент Ильичу обнаружили в селе Старые Трояны Измаильского района. По поводу него было направлено обращение на правительственную горячую линию.
Второй расположен непосредственно в Одессе, на улице Костанди, 4.
Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего
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