В Одессе температурные показатели резко поползли вверх и появилась смертельная опасность для горожан

Дело всё в том, что четверг, 21 января, в Одессе температура воздуха резко подскочила до "плюсовой" отметки, передает Politeka.net

По данным сайта погоды sinoptik.ua, днем столбики термометров в Южной Пальмире показывали +3 градуса за Цельсием. Погода после суровых морозов больше напоминает начало весны.

Однако такая погода также и опасна. Из-за резкого потепления на улице тает снег и сосульки. Жителей Одессы предупреждают, чтобы они были осторожны - сосульки и оттаявший снег могут упасть на голову.

Чтобы избежать плачевных последствий в мэрии предупреждают одесситов п следовать следующим правилам:

обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

не заходить за ограждения, а там, где их нет - обращать внимание на наличие сосулек;

выбирать безопасные маршруты, держаться подальше от зданий;

соблюдать осторожность во время прогулок в парке. проходя мимо высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега и сосулек;

владельцам автотранспорта не рекомендуется парковать свои машины возле домов;

услышав сверху подозрительный шум - нельзя останавливаться и поднимать голову. Надо как можно быстро прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Отметим, что теплая погода в городе сохранится до 27 января.

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