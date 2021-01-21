В Одессе температурные показатели резко поползли вверх и появилась смертельная опасность для горожан
Дело всё в том, что четверг, 21 января, в Одессе температура воздуха резко подскочила до "плюсовой" отметки, передает Politeka.net
По данным сайта погоды sinoptik.ua, днем столбики термометров в Южной Пальмире показывали +3 градуса за Цельсием. Погода после суровых морозов больше напоминает начало весны.
Однако такая погода также и опасна. Из-за резкого потепления на улице тает снег и сосульки. Жителей Одессы предупреждают, чтобы они были осторожны - сосульки и оттаявший снег могут упасть на голову.
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Чтобы избежать плачевных последствий в мэрии предупреждают одесситов п следовать следующим правилам:
- обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
- не заходить за ограждения, а там, где их нет - обращать внимание на наличие сосулек;
- выбирать безопасные маршруты, держаться подальше от зданий;
- соблюдать осторожность во время прогулок в парке. проходя мимо высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега и сосулек;
- владельцам автотранспорта не рекомендуется парковать свои машины возле домов;
- услышав сверху подозрительный шум - нельзя останавливаться и поднимать голову. Надо как можно быстро прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Отметим, что теплая погода в городе сохранится до 27 января.
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