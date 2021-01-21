Под Одессой неизвестные погубили десяток собак

Массовое отравление животных зафиксировали на днях в дачном кооперативе возле Хаджибейского лимана. Об этом сообщает местное издание odessa.online .

Как рассказали местные жители, собаки мирно уживались с людьми, были дружелюбными и никого не трогали. Один из мужчин заботился о животных — кормил их, у собак были свои будки. Теперь местный житель планирует написать заявление в полицию.

Пользователи в соцсетях с ужасом комментируют уничтожение животных.

"Жестокость процветает! Европа!!! Другие помогают бездомным пережить морозы, а эти ублюдки даже мороза не чувствуют, вместо сердца итак лед",

"Психушки закрыли, неадекватов выпустили, армагедон наяву",

" Это просто ужас! Как можно лишить жизни живое существо? Что с нами, люди? Ни ума, ни души, ни жалости. Это полная деградация! Есть люди, которые не проходят мимо подкидышей, кормят их, пытаются пристроить в семьи, а рядом те, кто избивает и травит, это страшно",

"В Европе, в которую мы так стремимся, живодеров садят на долгие сроки. Их на одну ступень с маньяками ставят",

" Страха нет. Ни перед богом, ни перед законом. Святогора оправдали", - пишут в сети.

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