Некоторые выпускники школ смогут получить премию в размере 100 тысяч гривен за хорошую учебу

Для этого им необходимо показать лучший результат по ВНО (внешнее независимое оценивание). Хорошей новостью поделился у себя в Фейсбук народный депутат Украины Роман Грищук в четверг, 21 января.

"Для всех 11-классников, которые готовятся к сдаче внешнего независимого оценивания. Только что комитетом приняли постановление о денежном вознаграждении лучшим ученикам, которые составили ВНО", – написал депутат.

Грищук уточнил, что лишь "30 самых успешных выпускников, которые по сумме баллов четырем предметам набрали 790 баллов и более, в том числе один предмет на 200 баллов, получат премию 100 000 гривен".

Кроме того, есть еще одно условие - приз получат только те студенты, которые планируют поступать только в Украинский вуз.

"Еще отдельно будет готовится приказ Президента Украины о стипендиях 500 лучшим выпускникам. Будем ждать деталей после решения президента", - добавил нардеп.

Эти меры были предприняты с целью задержать талантливых детей в Украине, для того, чтобы те, получив украинское образование, в дальнейшем остались здесь работать.

Ранее мы сообщали, что в Одессе уже определились, как дети будут учиться в школах после локдауна

С понедельника, 25 января, когда заканчивается жесткий карантин, возобновятся обычные занятия с посещением школ.

Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где

Как писала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей: "Мы готовы..."

Также Politeka писала, одесситов растревожил суровый локдаун: "Скорее бы сделали прививку всем депутатам"