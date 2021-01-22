В сети активно обсуждают одесский «Буковель», который расположен в Березовском районе

Как оказалось, Одесса и Одесская область привлекает туристов не только летом, но и зимой. Так, несмотря на карантин, всего в 5 километрах от Березовки сейчас достаточно многолюдно, пишет Politeka.net



Фанаты активного зимнего отдыха вместо Буковеля решили выбрать Одесскую область и массово ринулись на курорт во время сильных морозов.

Желающих было так много, что очередям на горки могли бы позавидовать в Буковеле.

Комментарии о лыжном курорте под Березовкой отдыхающие оставляют на страницах соцсетей. Некоторые отмечают, что цены там и очереди на горки не уступают Буковелю. Также несколько комментирующих рассказали, что из-за огромных очередей и нехватки инвентаря так и не смогли съехать с горки, прождав 5 часов.

«Круто! Даже не подозревала, что у нас есть такое место!!!»,

«Цены как в Буковеле»,

«В будние дни нормально и по ценам и по количеству людей»,

«Были вчера сервис на 0... чтобы взять лыжи простояли в очереди с 10утра до двух, на подъемниках очередь по 15 минут, цены тоже ого го...ну так чтобы сбить оскому....»,

«В прошлые выходные простояли там в гигантской очереди 1,5 часа, не выдержали и уехали. Так покататься лучше в Буковеле! А здесь можно в очереди постоять)))»,

«Очереди жуткие, правильно написали, что местечковый аттракцион и не больше. Съехать на плюшке -300 грн в час!!!, про лыжи и борды вообще молчу. Оно того не стоит за такие деньги!»,

«Инвентаря не хватает , люди ждали по пять часов в очереди»,

"Если можно на лыжи, то почему закрыты магазины одежды и обуви, а также промрынки?" - пишут в сети.

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