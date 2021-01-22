Ни дня без пожаров на Одесчине

В Одесской области вспыхнули три пожара, в которых погибли и пострадали люди

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, поведав детали происшествий, передает Politeka.net

Минувшей ночью в селе Кубанка Лиманского района загорелась надворная постройка.

Спасателям удалось потушить пожар в течение 45 минут. Всего выгорело 25 квадратных метров.

Во время разбора завалов пожарники обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Причины его смерти на данный момент устанавливают медики и правоохранители.

Кроме того стало известно, что еще два жителя Одесской области пострадали, в результате пожаров.

Около 21:50 загорелся жилой дом в селе Васильевка Захаровская района, там вспыхнули перекрытия. Спасатели боролись с огнем больше часа, они никак не могли его потушить.

В ГСЧС отмечают, что всего за это время выгорело около 12 квадратных метров.

Пострадала 55-летняя хозяйка дома. Она получила ожоги рук и лица, из-за чего женщину доставили в больницу.

На месте работали четыре спасателя и пожарная машина. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в сети.

В селе Озерное Измаильского района в доме загорелся диван из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

66-летняя хозяйка госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии. Она получила ожоги и отравилась дымом. В доме загорелся диван из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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