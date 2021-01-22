В Одессе официально зафиксирован новый случай бешенства

Лабораторное заключение обнародовал местный телеграм-канал «ХО», передает Рoliteka.net

Сообщается, что кошка была домашней и проживала на улице Чапаева, 9, Ей было 7 месяцев. В декабре она была стерилизована в одной из ветеринарных клиник Одессы. Хозяин не делал животному прививку от бешенства. В ночь на 21 января кошка умерла.

Теперь неизвестно, сколько других животных и людей успели заразиться.

К слову, бешенство - острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

Отметим, что заболевание передается от животного человеку.

Это не первый случай смертельно опасного заболевания, который фиксируют в Одессе. Меньше месяца назад на Таирово бездомная кошка покусала парня и девушку и скончалась. О этом рассказали сами пострадавшие.

Одесситы сообщили, что 12 дней назад на них набросилась бездомная кошка. Потом погибла, анализ на вирус бешенства оказался положительным.

Напомним, что одесситов растревожил суровый локдаун: "Скорее бы сделали прививку всем депутатам"

Как писала Politeka, в Одессе начался жесткий локдаун, кадры: "теперь голову не помоешь"

Также Politeka писала, вирус сдает позиции в Одессе, медики призывают не радоваться: "много тяжелых, которым..."



