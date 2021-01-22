В Одессе на посёлке Котовского в аварию попали две маршрутки с пассажирами и иномарка
Тройное ДТП произошло в пятницу, 22 января на проспекте Добровольского. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net
По данным инспекторов, водитель маршрутного автобуса «Богдан», двигаясь по проспекту, не выбрал безопасного бокового интервала и дистанции, не справился с управлением и допустил столкновение с другой маршруткой и автомобилем BMW.
В результате аварии движение было сильно затруднено, однако, к счастью, всё обошлось без пострадавших.
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На водителя автобуса составлены административные материалы по ст.124 КУоАП.
Очевидцы в местных пабликах рассказали, что виновником аварии стал водитель маршрутки №145, который столкнулся с маршруткой №232 и автомобилем BMW.
Только вчера мы сообщали, что одновременно три аварии случились рано утром на трассе Одесса-Рени по причине неблагоприятных погодных условий.
В полиции призвали быть крайне внимательны за рулем и неуклонно придерживаться правил дорожного движения.
Ранее мы писалии, что на трассе под Одессой в ДТП погиб водитель, не пропустивший автомобиль.
Авария со смертельным исходом случилась утром возле села Доброслав на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг.
По предварительной информации, водитель автомобиля " ВАЗ " не пропустил Hyundai, в результате чего произошло столкновение.
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