Стало известно, для кого прививка от китайского вируса может угрожать серьезными проблемами для здоровья

Уже в следующем месяце в Украине начнется долгожданная вакцинация от COVID-19 , однако врач-инфекционист Ольга Голубовская предостерегла украинцев и объяснила, кому стоит ее избегать. Своим мнением она поделилась в эфире телепрограммы на канале "Украина 24", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Медик убеждена, что прививать людей, которые уже переболели коронавирусом не нужно. Она призналась, что это может оказаться опасным, так как с коронавирусными инфекциями могут возникать проблемы.

«Если такой вирус попадет в организм, в котором уже есть антитела, он может вызвать антителозависимое усиление иммунного ответа. Потому с вакцинами надо быть очень осторожными», - говорит Голубовская.

Кроме того, по ее заявлению на данный момент слишком мало информации по безопасности вакцины, в том числе для конкретных людей. Потому при высоком содержании антител следует повременить с вакцинированием до получения более обширных данных.

Стоит отметить, что антителозависимое усиление инфекции – это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки организма и вирусную репликацию.

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