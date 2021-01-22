В Одесской области на людей стали набрасываться шакалы

Инцидент произошел неделю назад в селе Базарьянка Тузловской ОТГ, пишет издание « УСИ ».

Во двор к пожилому мужчине зашел шакал и напал на него. Спастись хозяину дома помог сын. Пострадавшего направили в районную больницу.

После последнего инцидента местные жители настроены решительно, они начали отстрел шакалов.

За один день председатель Татарбунарского общества охотников и рыболовов Владимир Друговин с коллегами убил пятерых хищников, еще семи шакалам удалось скрыться.

Охотники утверждают, что на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» они отстрел не ведут, только за ее пределами.

«Опасность роста популяции шакалов усугубляется бешенством, которым эти животные заражены практически поголовно. Из-за неадекватного поведения, вызванного болезнью и большой популяцией, шакалы нападают на людей», - говорит охотник.

Ранее мы сообщали, что в Одессе официально зафиксирован новый случай бешенства.

Как сообщили сотрудники Одесской региональной лаборатории Госпотребслужы, кошка была домашней и проживала на улице Чапаева, 9. Ей было 7 месяцев. В декабре она была стерилизована в одной из ветеринарных клиник Одессы. Хозяин не делал животному прививку от бешенства. В ночь на 21 января кошка умерла.

Отметим, недавно бешенство также подтвердили у котят на Таирова, с которыми контактировали несколько человек. Сейчас эти люди находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в Одессе зафиксировали неизлечимое заболевание: "Не известно скольких может заразить"

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