За прошлые сутки в Одесской области китайский вирус унес жизни восьми человек

По состоянию на 22 января, в Одессе и области выявлено 287 новых случаев инфицирования, из них 86 – у одесситов, 201 – у жителей районов области. Такую информацию предоставили в пресс-службе одесского горсовета, передает Politeka.net

Общее число заболевших достигло 79 тысяч 743 человека.

Скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 8 человек. Всего с начала пандемии погибли 1278 человек, выздоровели - 67084 пациентов, 11381 болеют, у 81537 подозревают коронавирус.

По официальным данным на 22 января, на лечении в инфекционной больнице находятся 153 пациента с Covid-19. Из них 100 человек – в тяжелом состоянии, 53 – в состоянии средней тяжести. К аппаратам ИВЛ подключены двое больных.

Также 38 кивид-пациентов проходят лечение в больнице №1, 21 человек – в больнице №10, 29 больных – в больнице №5, семь детей – в детской городской больнице №3.

Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская предостерегла украинцев и объяснила, кому стоит избегать вакцинации от коронавируса.

Медик убеждена, что прививать людей, которые уже переболели коронавирусом не нужно. Она призналась, что это может оказаться опасным, так как с коронавирусными инфекциями могут возникать проблемы.

Напомним, что в Одессе зафиксировали неизлечимое заболевание: "Не известно скольких может заразить"

Как писала Politeka, новая напасть обрушилась на Одессу, пострадали более 50 людей, врачи едва успевают

Также Politeka писала, вирус сдает позиции в Одессе, медики призывают не радоваться: "много тяжелых, которым..."