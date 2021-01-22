В Одессе грузовик потерял контейнер во время движения
Инцидент случился вечером, когда водитель пытался проехать под Глухим мостом на улице Балковской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net
Инспекторы рассказали, что водитель фуры Volvo неправильно рассчитал габариты машины и груза, а также проигнорировал установленный у тоннеля знак «Движение грузового транспорта запрещено» и попытался протиснуться под арку, однако его ждала неудача. Контейнер попросту слетел с полуприцепа, зацепившись за свод туннеля и опрокинулся. Также он заблокировал движение трамваев под мостом и других автомобилей.
Чтобы его поднять, был вызван автокран.
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В полиции сообщили, что на 60-летнего водителя грузового транспорта составили админпротокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).
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