В Одессе грузовик потерял контейнер во время движения

Инцидент случился вечером, когда водитель пытался проехать под Глухим мостом на улице Балковской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

Инспекторы рассказали, что водитель фуры Volvo неправильно рассчитал габариты машины и груза, а также проигнорировал установленный у тоннеля знак «Движение грузового транспорта запрещено» и попытался протиснуться под арку, однако его ждала неудача. Контейнер попросту слетел с полуприцепа, зацепившись за свод туннеля и опрокинулся. Также он заблокировал движение трамваев под мостом и других автомобилей.

Чтобы его поднять, был вызван автокран.

В полиции сообщили, что на 60-летнего водителя грузового транспорта составили админпротокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).

Ранее мы сообщали, что в Одессе на посёлке Котовского в аварию попали две маршрутки с пассажирами и иномарка.

Тройное ДТП произошло в пятницу, 22 января на проспекте Добровольского.

Водитель маршрутного автобуса «Богдан», двигаясь по проспекту, не выбрал безопасного бокового интервала и дистанции, не справился с управлением и допустил столкновение с другой маршруткой и автомобилем BMW.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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