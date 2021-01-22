После сильных морозов в Одессу придет настоящая весна с дождем

Детальный прогноз погоды на выходные дни обнародовали синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их данным, в субботу безоблачным небо в Одессе будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.

Метеорологи предупредили, что водителям стоит вести себя очень осторожно, потому что на улицах город будет сильный туман и гололед. Видимость – не больше 200-500 метров. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 1-3 °С тепла, днем – 8-10 °С со знаком плюс.

В воскресенье начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Во второй половине дня прогнозируется моросящий дождь.

Ветер южный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 °С со знаком плюс, днем будет около 6-11 °С тепла.

Ранее мы сообщали, что в Одессе температура воздуха резко подскочила до "плюсовой" отметки и появилась смертельная опасность для горожан.

Из-за резкого потепления на улице тает снег и сосульки. Жителей Одессы предупреждают, чтобы они были осторожны - сосульки и оттаявший снег могут упасть на голову.

Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"

Как сообщала Politeka, в Одессе "закипело" Черное море, жители делятся кадрами уникального явления: "появился пар"

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