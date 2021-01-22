В Одессе жильцы 16-этажного дома почти месяц сидят без воды, люди доведены до отчаяния
Катастрофическая ситуация сложилась в высотном доме на улице Фонтанская дорога, 67а. Об этом пишет пишет «
По данным журналистов, семнадцать квартир шестнадцатиэтажного дома отключены от водоснабжения из-за аварии на канализационном стояке, которая случилась 24 декабря.
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Как выяснилось, стояк необходимо полностью заменить, однако добраться до труб сантехник не может. Вход к ним находится в помещении закрывшегося несколько лет назад супермаркета "Вирутус", собственник которого отказывается пропускать кого-либо во внутрь.
Владелец выдвинул требование жильцам, что разрешит пройти к стояку только в том случае, если люди проведут полную уборку заброшенного помещения магазина, а также оплатят дезинфекцию подвала и первого этажа.
Жильцы дома доведены до отчаяния и грозятся перекрыть Фонтанскую дорогу, чтобы руководство города обратило внимание на сложившуюся ситуацию.
«Мы обращались к городским властям, но результата пока нет», — говорят они.
Ранее мы сообщали, что в Одессе без централизованного теплоснабжения остались 46 жилых домов, а также два учебных и два детских заведений в районе Молдаванки.
Всему виной авария на теплотрассе, которая случилась по улице Градоначальницкой.
Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"
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