Одессу всколыхнул случай, когда неадекватный мужчина жестоко избил женщину-водителя трамвая на улице Старопортофранковской

Момент нападения попал на камеры, видео которого обнародовали в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказала пострадавшая по имени Ольга, водитель иномарки, который подрезал общественный транспорт, а затем накинулся на нее с кулаками, кричал, что ненавидит водителей трамвая.

«Очевидцы говорят, что после того, как я упала и пыталась подняться, он меня еще бил, я этого не помню, он начал бить меня ногами. Меня спасли пассажиры и пешеходы", – рассказывает она.

Ольга уверенна, что если бы водителем трамвая был мужчина, он не полез бы к нему с кулаками.

Постравшая получила черепно-мозговую травму, у нее выбита челюсть и синяки от побоев по всему телу. Ещё она пожаловалась на давление в грудной клетке, также рассказала, что ходила на освидетельствование в судмедэкспертизу. Ольга очень хочет чтобы этого мужчину наказали.

Всё началось с того, что водитель на атомобиле Skoda подрезал трамвай №28 и резко остановился, хотя горел зеленый сигнал светофора и он мог без проблем продолжить движение. Женщина-водитель вынуждена была резко затормозить, так что в трамвае попадали пассажиры. Когда она вышла посмотреть, не задел ли трамвай легковушку, из авто вышел водитель и побил ее.

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