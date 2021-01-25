Циклон принесет в Одессу новую погоду в последнюю неделю января

Как сообщили синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, зима вернется в город со снегом, штормовым ветром, вьюгой и метелью, передает Politeka.net.

В понедельник ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем на территории Одессы и области объявлено штормовое предупреждение.

В городе будет облачно, ночью – без существенных осадков, утром и днем – дождь.

Ветер южный, 15 – 17 м/с, утром и днем – сильные порывы в 19 – 24 м/с. Объявлено штор

Средняя температура воздуха в Одессе составит 4 – 9 градусов тепла. По области ожидается: ночью 1 – 11 градусов выше нуля.

На автодорогах ночью и утром – местами туман, видимость при котором не превысит 200 – 500 м.

Следующие два дня в Одессе также будут облачными и дождливыми. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем будет около 3-7 °С со знаком плюс. В среду вероятность того, что пойдет снег составляет 50%.

В четверг, 28 января, в Одессе продолжится похолодание. Прогнозируется снег, вьюга и гололед, а вот штормовой ветер начнет ослабевать и составит до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1-3 градуса, днем столбики поднимутся до +4.

В пятницу в городе будет наблюдаться солнечная погода. Ветер сменных направлений, 7-12 метров в секунду. Ночью похолодает до 8 градусов мороза, днем будет не выше нуля.

Напомним, что синоптики огорошили одесситов прогнозом погоды на выходные: место мороза дожди

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