В Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”. Об это передает Politeka.net.

По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.

Соседи и знакомые мальчика уже начали комментировать произошедшее в соцсетях.

Они пишут, что подросток жил с бабушкой и отцом. Мать умерла более года назад. У мальчика часто возникали ссоры с отцом из-за этого он сбегал из дома.

Также соседи утверждают, что ребенок в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы 19-летнюю девушку нашли в петле. Это произошло в хостеле на улице Успенской.

Тело молодой девушки обнаружила в душевой кабинке уборщица рано утром.

По предварительным данным полиции, погибшая совершила самоубийство. Однако при себе она не оставила никакой записки.

Также мы писали, что в Одессе разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Эмилину Зеленскую. Девочка вышла из дома 20 января и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 176 см, волосы прямые темные.

В последний раз когда ее видели была одета: в длинную розовую куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки с белой подошвой.

Напомним, что ревнивец устроил расправу в Одессе, всё из-за девушки: кадры с места трагедии

Как сообщала Politeka, Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Также Politeka писала, что неадекват расправился с людьми в Одессе кадры с места: "Вышел на улицу с человеческой головой"