В Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”. Об это передает Politeka.net.
По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.
Соседи и знакомые мальчика уже начали комментировать произошедшее в соцсетях.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Беда случилась с Никитюк на Мальдивах, телеведущая молит о помощи: "Пожалуйста..."
Тарзан засветил "потрепанную" Королеву на море: "Наташу не узнаю, вся в..."
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Бывшая жена Потапа порезвилась у бассейна в развязных позах, Каменских обзавидуется: "Я всегда чувствую..."
Они пишут, что подросток жил с бабушкой и отцом. Мать умерла более года назад. У мальчика часто возникали ссоры с отцом из-за этого он сбегал из дома.
Также соседи утверждают, что ребенок в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.
До этого мы сообщали, что в центре Одессы 19-летнюю девушку нашли в петле. Это произошло в хостеле на улице Успенской.
Тело молодой девушки обнаружила в душевой кабинке уборщица рано утром.
По предварительным данным полиции, погибшая совершила самоубийство. Однако при себе она не оставила никакой записки.
Также мы писали, что в Одессе разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Эмилину Зеленскую. Девочка вышла из дома 20 января и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 176 см, волосы прямые темные.
В последний раз когда ее видели была одета: в длинную розовую куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки с белой подошвой.
Напомним, что ревнивец устроил расправу в Одессе, всё из-за девушки: кадры с места трагедии
Как сообщала Politeka, Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
Также Politeka писала, что неадекват расправился с людьми в Одессе кадры с места: "Вышел на улицу с человеческой головой"