Сильный порывистый ветер повалил дерево в Одессе, чуть не придавив авто с пассажирами

Из-за непогоды в городе даже было объявлено штормовое предупреждение на 25 января, передает Politeka.net

Происшествие зафиксировали на видео очевидцы (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца). Так, около Дома мебели, что на площади Бориса Деревянко огромный тополь повредил один из припаркованных автомобилей и чуть не зацепило едущее авто, внутри которого находились люди.

К большому счастью, автомобиль успел отъехать.

По прогнозам синоптиков, 25 января Одессе будет облачно, ночью – без существенных осадков, утром и днем – дождь.

Ветер южный, 15 – 17 м/с, утром и днем – сильные порывы в 19 – 24 м/с. Объявлено штор

Средняя температура воздуха в Одессе составит 4 – 9 градусов тепла.

По Одесской области также будет облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами значительный. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 15-17 м/с, утром и днем местами порывы, 19-24 м/с.

Температура воздуха по области ожидается: ночью 1 – 11 градусов выше нуля.

На автодорогах ночью и утром – местами туман, видимость при котором не превысит 200 – 500 м.

Нужно сказать, что дождь с мокрым снегом будет идти до среды, поэтому при планировании дороги на дальние расстояния это следует учитывать. Полицейские просят водителей быть внимательнымина дорогах и не превышать скорость.

Напомним, что зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение

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