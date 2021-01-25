Негода, яка розбушувалася 25 січня, вже встигла наробити Ббд в Одесі

Так, через сильний поривчастий вітер стали падати дерева і великі гілки у всіх районах міста, пише Politeka.net

Як повідомили прес-службі "Міськзелентресту", станом на 13.00 до них надійшла інформація про аварійні ситуації за адресами: вул.Ольгіївська, 25, вул. Троїцька, 21, дендропарк Перемоги, вул. Софіївська, 8, вул. Філатова (кут вул. Космонавтів) та вул. Макаренка.

Також стало відомо, що одне з дерев впало на контактну мережу трамвая на вапняній вулиці. В результаті, припинена робота маршруту №20. Про це повідомили на сторінці КП "Одесміськелектротранс" у Фейсбук.

На заміну електротранспорту по лінії 20-го трамвая запустили автобус, а тим часом деревом, що впало, займаються співробітники КП «ОГЕТ».

Комунальники попередили всіх одеситів бути пильними та обережними. Також водіям варто паркувати свої авто, явно не під деревами.

До вечора вітер посилиться.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 26 січня стихія в Одесі трохи вщухне. Вітер ослабне, але залишиться поривчастим і почне дути з півночі. Погода весь день буде похмурою. Можливий невеликий дощ. Температура різко опуститься вниз.

Вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 3-5 °С тепла.

По Одеській області-хмарно. Вночі невеликі опади, Вдень опади, переважно у вигляді дощу та мокрого

сніг. Вночі та вранці місцями ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний, 15-17 м/с, вдень північний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 1-6 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість під час опадів 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що біля будинку меблів, що на площі Бориса Дерев'янка, величезна Тополя пошкодила один з припаркованих автомобілів і мало не зачепило їде авто, всередині якого знаходилися люди.

На превелике щастя, автомобіль встиг від'їхати.

Нагадаємо, що зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили одеситів прогнозом погоди на вихідні: місце морозу дощі

Також Politeka писала, під Одесою жителі спостерігали унікальне явище, кадри розлетілися по мережі: "світіння з космосу"