В Одессе из-за пожара на теплотрассе пострадала 28-летняя женщина
Она получила ожоги конечностей и ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в одесскую городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСЧС, передает Politeka.net
Происшествие случилось рано утром, 25 января, по проспекту Академика Глушко, 1. Очевидцы заметили огонь в люке теплотрассы и позвонили в Службу спасения «101».
Прибыв на место вызова, спасатели установили возгорание утеплителя в люке теплотрассы. Они локализовали пожар в 6:19, а в 6:22 ликвидировали его на площади 5 м2.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Пополнение в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма, трогательные подробности: "Просто в восторге..."
Тарзан засветил "потрепанную" Королеву на море: "Наташу не узнаю, вся в..."
Приемная дочь Потапа в бикини покорила "сочной" фигурой в отпуске на Мальдивах: "Оцените все!"
Бывшая жена Потапа порезвилась у бассейна в развязных позах, Каменских обзавидуется: "Я всегда чувствую..."
В результате пожара пострадала бездомная гражданка 1992 г.р. Причина пожара и ущерб устанавливается.
В Одессе и области не проходит ни дня без пожаров. Так, ранее мы сообщали, что ночью в селе Кубанка Лиманского района загорелась надворная постройка и на пепелище был найден труп неизвестного.
Спасателям удалось потушить пожар в течение 45 минут. Всего выгорело 25 квадратных метров.Во время разбора завалов пожарники обнаружили тело 56-летнего мужчины.
Кроме того стало известно, что еще два жителя Одесской области пострадали, в результате пожаров.
Около 21:50 загорелся жилой дом в селе Васильевка Захаровская района, там вспыхнули перекрытия.
В селе Озерное Измаильского района в доме загорелся диван из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пострадавших людей госпитализировали с ожогами в больницу.
Напомним, что стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП
Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.
Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.