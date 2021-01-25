В Одессе из-за пожара на теплотрассе пострадала 28-летняя женщина

Она получила ожоги конечностей и ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в одесскую городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСЧС, передает Politeka.net

Происшествие случилось рано утром, 25 января, по проспекту Академика Глушко, 1. Очевидцы заметили огонь в люке теплотрассы и позвонили в Службу спасения «101».

Прибыв на место вызова, спасатели установили возгорание утеплителя в люке теплотрассы. Они локализовали пожар в 6:19, а в 6:22 ликвидировали его на площади 5 м2.

В результате пожара пострадала бездомная гражданка 1992 г.р. Причина пожара и ущерб устанавливается.

В Одессе и области не проходит ни дня без пожаров. Так, ранее мы сообщали, что ночью в селе Кубанка Лиманского района загорелась надворная постройка и на пепелище был найден труп неизвестного.

Спасателям удалось потушить пожар в течение 45 минут. Всего выгорело 25 квадратных метров.Во время разбора завалов пожарники обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Кроме того стало известно, что еще два жителя Одесской области пострадали, в результате пожаров.

Около 21:50 загорелся жилой дом в селе Васильевка Захаровская района, там вспыхнули перекрытия.

В селе Озерное Измаильского района в доме загорелся диван из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пострадавших людей госпитализировали с ожогами в больницу.

Напомним, что стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП

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