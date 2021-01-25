Сегодня в Одессе закончился локдаун, однако сохранились многие карантинные ограничения
С 25 января Украина перешла к адаптивному карантину и теперь в Одессе действуют ограничения оранжевой зоны. Это значит, что будут работать правила, которых придерживались в декабре прошлого года, передает Politeka.net
Всех жителей Одессы, несмотря на более мягкие ограничения, просят строго придерживаться масочного режима, дистанции и дезинфекции.
Что по-прежнему запрещено:
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- работа общепита в период с 22.00 до 7.00;
- проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;
- проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;
- работа дискотек и ночных клубов;
- перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
- плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);
- пребывание в общественных местах без маски и документов.
Что с 25 января возобновляет работу:
- школы - ученики и младших, и старших классов возвращаются за парты;
- все магазины;
- кафе, рестораны и бары;
- спортзалы, фитнес-центры, бассейны (при условии соблюдения дистанции в 20 метров между посетителями);
- кинотеатры и учреждения культуры (загрузка зала - не более 50%).
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