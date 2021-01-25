Сегодня в Одессе закончился локдаун, однако сохранились многие карантинные ограничения

С 25 января Украина перешла к адаптивному карантину и теперь в Одессе действуют ограничения оранжевой зоны. Это значит, что будут работать правила, которых придерживались в декабре прошлого года, передает Politeka.net

Всех жителей Одессы, несмотря на более мягкие ограничения, просят строго придерживаться масочного режима, дистанции и дезинфекции.

Что по-прежнему запрещено:

работа общепита в период с 22.00 до 7.00;

проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;

проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;

работа дискотек и ночных клубов;

перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;

плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);

пребывание в общественных местах без маски и документов.

Что с 25 января возобновляет работу:

школы - ученики и младших, и старших классов возвращаются за парты;

все магазины;

кафе, рестораны и бары;

спортзалы, фитнес-центры, бассейны (при условии соблюдения дистанции в 20 метров между посетителями);

кинотеатры и учреждения культуры (загрузка зала - не более 50%).

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