Чрезвычайное происшествие случилось в морском порту Одессы

На борту одного из судов, которое стояло у одесского причала нашли тело помощника капитана без признаков жизни. Трагедия случилась на корабле под названием Star Pegasus, сообщает Seafarers Journal

Известно, что моряк был гражданином Филиппин. Ему было 67 лет. На теле старпома не обнаружено признаков насильственной смерти.

Истинную причину его гибели установит экспертиза.

Судно, на борту которого произошло ЧП, стояло у седьмого причала одесского порта. Моряк прибыл на судно 17 января.

До этого мы сообщали, что в Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”.

По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.

В соцсетях пишут, что у мальчика не было мамы, а с отцом он был в плохих отношениях. Ребенок часто сбегал из дома. Соседи сообщили местному телеграм-каналу, что мальчик в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.

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