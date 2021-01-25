На дороге в Одессе автомобиль с людьми провалился в яму, вырытую коммунальщиками

Жуткую картину наблюдали очевидцы поздно вечером на улице Градоначальницкой, 10, что в районе Молдаванки, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, водитель не выглядел пьяным или находящимся под воздействием наркотиков. Они предполагают, что он он не заметил ограждений из-за плохого освещения на улице, а также неблагоприятных погодных условий.

В автомобиле, кроме мужчины, находилась женщина-пассажирка. Они не смогли самостоятельно выбраться из машины. Спасатели их освободили.



В одесской мэрии прокомментировали инцидент сообщив, что водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал соответствующую скорость, не справился с управлением и совершил наезд на временный забор вокруг раскопки, которую проводили работники КП «Теплоснабжение города Одессы».

Уже не первый раз на дорогах в Одессе проваливаются автомобили.

Так, ранее мы сообщали, что на Деволановском спуске под землю ушла бетономешалка.

Автомобиль провалился задним правым колесом, которое буквально ушло под землю. Под ним - яма, глубиной примерно два метра. Из нее шел пар, по всей видимости, внизу проходит коллектор. Водитель с помощью работников пытался вытянуть машину, однако безрезультатно.

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