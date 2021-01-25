Сотрудник заповедника развенчал миф, который раздувают из года в год

Появилось неожиданное продолжение истории с нападением шакалов на жителей Одесской области

Ранее по СМИ гуляла информация о том, что в селе Базарьянка Тузловской ОТГ шакалы набрасываются на людей, в связи с чем охотники принялись отстреливать животных.

Однако известный эколог и сотрудник Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев назвал нападение шакалов на людей фейком. Свою версию он изложил на странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам Русева, уже несколько лет подряд отдельные депутаты Белгород-Днестровского района, охотники и браконьеры, раздувают в это время года тему бешенства селе Базарьянка у Лебедивского леса НПП "Тузловские лиманы" и продолжают атаку на золотистую собаку - шакала.

«Причем, прямых доказательств что именно шакал покусал конкретного человека, не существует. Есть только противоречивые мнения и демонстрация охотниками убитых шакалов, которых они отправляют в ветеринарную службу и якобы все они заражены бешенством», - говорит он.

Как сообщает эколог, дело в том, что таким образом охотники добиваются лицензии на постоянный отстрел шакалов на территории заповедника. При этом на территории парка регулярно проводится специальная вакцинация хищников. Опросы показывают, что только 19.7% отдыхающих в урочище «Лебедевский лес» слышали вой этих животных и ни один человек их не видел. Однако, охотники продолжают присылать фото убитых шакалов, якобы виновных в нападениях.

К сведению, золотистая собака (именно так «по-научному» называются эти «шакалы») является видом, занесенным в Красную книгу Украины. Следовательно, лицензию на отстрел данного вида получить невозможно. Золотистые собаки действительно сбиваются в крупные стаи к зиме и охотятся за больными птицами и рыбой. Их можно назвать "санитарами леса", но на мирных людей они обычно не нападают.

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