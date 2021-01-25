Неизвестные угрожают взорвать почти четыре сотни школ и детских садов по всей Одессе и области
Как
В нем было сказано, что в 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.
Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.
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Отметим, что на прошлой неделе анонимы угрожали взорвать 185 детских садов по всей Одессе.
В сообщении которое пришло на электронную почту полиции было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.
Ранее мы сообщали, что в Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”.
По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.
В соцсетях пишут, что у мальчика не было мамы, а с отцом он был в плохих отношениях. Ребенок часто сбегал из дома. Соседи сообщили местному телеграм-каналу, что мальчик в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.
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