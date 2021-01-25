В Одессе и области «заминировали» 373 школы и детсада

Неизвестные угрожают взорвать почти четыре сотни школ и детских садов по всей Одессе и области

Как сообщили в полиции Одесской области, в понедельник 25 января на электронную почту пришло очередное анонимное сообщение о якобы заложенных взрывчатках.

В нем было сказано, что в 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.

Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.

Отметим, что на прошлой неделе анонимы угрожали взорвать 185 детских садов по всей Одессе.

В сообщении которое пришло на электронную почту полиции было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”.

По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.

В соцсетях пишут, что у мальчика не было мамы, а с отцом он был в плохих отношениях. Ребенок часто сбегал из дома. Соседи сообщили местному телеграм-каналу, что мальчик в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.

Напомним, что зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение

Как сообщала Politeka, стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП

Также Politeka писала, конец локдауна: одесситам раскрыли, какие запреты будут действовать с 25 января