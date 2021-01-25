В Одессе пенсионерка расправилась со своим мужем за то, что он не давал ей выпить

Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в пресс-службе полиции.

Убийство произошло на улице Гладкова. Тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни обнаружила внучка. У него было приникающее ранение грудной клетки.

Девочка срочно вызвала врачей, а те - полицейских.

Копы установили, что ножом одессита ударила его 65-летняя жена во время семейной ссоры.

Женщина не стала отрицать своей вины, рассказав, что схватилась за нож потому, что супруг, вернувшись с работы, начал ругать ее за пьянство и пытался отобрать у нее бутылку водки.

В свою очередь полицейские изъяли из дома нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье «умышленное убийство». Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на юношу, фото: "Сделал замечание"

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