В Одессе пенсионерка расправилась со своим мужем за то, что он не давал ей выпить
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в пресс-службе полиции.
Убийство произошло на улице Гладкова. Тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни обнаружила внучка. У него было приникающее ранение грудной клетки.
Девочка срочно вызвала врачей, а те - полицейских.
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Копы установили, что ножом одессита ударила его 65-летняя жена во время семейной ссоры.
Женщина не стала отрицать своей вины, рассказав, что схватилась за нож потому, что супруг, вернувшись с работы, начал ругать ее за пьянство и пытался отобрать у нее бутылку водки.
В свою очередь полицейские изъяли из дома нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье «умышленное убийство». Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.
Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.
В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.
Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на юношу, фото: "Сделал замечание"
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