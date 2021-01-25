Непогода, которая разбушевалась 25 января, уже успела наделать бед в Одессе
Так, из-за сильного порывистого ветра стали падать деревья и крупные ветки во всех районах города, пишет Politeka.net
Как сообщили пресс-службе "Горзелентреста", по состоянию на 13.00 к ним поступила информация об аварийных ситуациях по адресам: ул. Ольгиевская, 25, ул. Троицкая, 21, дендропарк Победы, ул. Софиевская, 8, ул. Филатова (угол ул. Космонавтов) и ул. Макаренко.
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Также стало известно, что одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, приостановлена работа маршрута №20. Об этом сообщили на странице КП "Одесгорэлектротранс" в Фейсбук.
На замену электротранспорту по линии 20-го трамвая запустили автобус, а тем временем упавшим деревом занимаются сотрудники КП «ОГЭТ».
Коммунальщики предупредили всех одесситов быть бдительными и осторожными. Также водителям стоит парковать свои авто, явно не под деревьями.
К вечеру ветер усилится.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 января стихия в Одессе немного утихнет. Ветер ослабнет, но останется порывистым и начнет дуть с севера. Погода весь день будет пасмурной. Возможен небольшой дождь. Температура резко опустится вниз.
Ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области - облачно. Ночью небольшие осадки, днем осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого
снега. Ночью и утром местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.
Ранее мы сообщали, что около Дома мебели, что на площади Бориса Деревянко, огромный тополь повредил один из припаркованных автомобилей и чуть не зацепило едущее авто, внутри которого находились люди.
К большому счастью, автомобиль успел отъехать.
Напомним, что зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение
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