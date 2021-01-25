Непогода, которая разбушевалась 25 января, уже успела наделать бед в Одессе

Так, из-за сильного порывистого ветра стали падать деревья и крупные ветки во всех районах города, пишет Politeka.net

Как сообщили пресс-службе "Горзелентреста", по состоянию на 13.00 к ним поступила информация об аварийных ситуациях по адресам: ул. Ольгиевская, 25, ул. Троицкая, 21, дендропарк Победы, ул. Софиевская, 8, ул. Филатова (угол ул. Космонавтов) и ул. Макаренко.

Также стало известно, что одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, приостановлена работа маршрута №20. Об этом сообщили на странице КП "Одесгорэлектротранс" в Фейсбук.

На замену электротранспорту по линии 20-го трамвая запустили автобус, а тем временем упавшим деревом занимаются сотрудники КП «ОГЭТ».

Коммунальщики предупредили всех одесситов быть бдительными и осторожными. Также водителям стоит парковать свои авто, явно не под деревьями.

К вечеру ветер усилится.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 января стихия в Одессе немного утихнет. Ветер ослабнет, но останется порывистым и начнет дуть с севера. Погода весь день будет пасмурной. Возможен небольшой дождь. Температура резко опустится вниз.

Ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​3-5 °С тепла.

По Одесской области - облачно. Ночью небольшие осадки, днем ​​осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого

снега. Ночью и утром местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем ​​северный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​1-6 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что около Дома мебели, что на площади Бориса Деревянко, огромный тополь повредил один из припаркованных автомобилей и чуть не зацепило едущее авто, внутри которого находились люди.

К большому счастью, автомобиль успел отъехать.

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