В Одессе произошло два ДТП, в которых погибли и пострадали люди
Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с деревом. Вследствие аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, передает Politeka.net
Сигнал в Службу спасения «101» поступило 05:24, сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прибытию к месту вызова спасатели с использованием специального оборудования изъяли из поврежденного автомобиля водителя без признаков жизни. Причина происшествия устанавливается.
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Еще одна авария, причиной которого стало дерево случилась на Балтской дороге вчера 25 января.
Во время движения на автомобиль ВАЗ - 2106 упало дерево, в результате чего водитель потерял управление, выехал на обочину и врезался в другое дерево.
Водителя и пассажирку увезли в больницу.
Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло смертельное столкновение легковушки с микроавтобусом. Авария случилась около полудня на улице Николаевская дорога.
Предварительно установлено, что 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ Нацполиции в Одесской области.
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