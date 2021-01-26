В Одессе произошло два ДТП, в которых погибли и пострадали люди

Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с деревом. Вследствие аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, передает Politeka.net

Сигнал в Службу спасения «101» поступило 05:24, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию к месту вызова спасатели с использованием специального оборудования изъяли из поврежденного автомобиля водителя без признаков жизни. Причина происшествия устанавливается.

Еще одна авария, причиной которого стало дерево случилась на Балтской дороге вчера 25 января.

Во время движения на автомобиль ВАЗ - 2106 упало дерево, в результате чего водитель потерял управление, выехал на обочину и врезался в другое дерево.

Водителя и пассажирку увезли в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло смертельное столкновение легковушки с микроавтобусом. Авария случилась около полудня на улице Николаевская дорога.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ Нацполиции в Одесской области.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: улетела на трамвайные рельсы

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура