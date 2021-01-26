В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в забор

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ХYDESSA, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Происшествие случилось возле депо на Алексеевской площади, в тот момент, когда вагон трамвая пергоняли на другую колею.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Нужно сказать, что на Алексеевской площади с 13 ноября проводят реконструкцию полотна. В связи с этим трамвай изменил схему движения.

Ранее мы сообщали, что 25 января одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, приостановлена работа маршрута №20.

На замену электротранспорту по линии 20-го трамвая запустили автобус.

Также мы писали, что в Одессе произошло два ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с деревом. Вследствие аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Еще одна авария, причиной которого стало дерево случилась на Балтской дороге вчера 25 января.

Во время движения на автомобиль ВАЗ - 2106 упало дерево, в результате чего водитель потерял управление, выехал на обочину и врезался в другое дерево.

Водителя и пассажирку увезли в больницу.

Напомним, что зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение

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