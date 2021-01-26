Спасатели были автоматически направлены по повышенному номеру вызова

В Одессе спасатели тушили пожар в городской больнице

Такая информация появилась на сайте главного управления ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

Ранним утром во вторник, 26 января, в больнице водников началось возгорание на втором этаже лечебного корпуса «Одесского областного клинического медицинского центра».

Спасатели были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

Прибыв на место ЧП они увидели, что источником огня стало подсобное помещении на 2-м этаже корпуса. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. за 20 минут и выпустили дым.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за пожара на теплотрассе пострадала 28-летняя женщина.

Она получила ожоги конечностей и ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в одесскую городскую больницу.

Происшествие случилось рано утром, 25 января, по проспекту Академика Глушко, 1. Очевидцы заметили огонь в люке теплотрассы и позвонили в Службу спасения «101».

Прибыв на место вызова, спасатели установили возгорание утеплителя в люке теплотрассы. Они локализовали пожар в 6:19, а в 6:22 ликвидировали его на площади 5 м2.

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