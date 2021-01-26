В Одессе спасатели тушили пожар в городской больнице
Такая информация появилась на сайте главного управления ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net
Ранним утром во вторник, 26 января, в больнице водников началось возгорание на втором этаже лечебного корпуса «Одесского областного клинического медицинского центра».
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Спасатели были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.
Прибыв на место ЧП они увидели, что источником огня стало подсобное помещении на 2-м этаже корпуса. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. за 20 минут и выпустили дым.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
К ликвидации пожара привлекались 37 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за пожара на теплотрассе пострадала 28-летняя женщина.
Она получила ожоги конечностей и ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в одесскую городскую больницу.
Происшествие случилось рано утром, 25 января, по проспекту Академика Глушко, 1. Очевидцы заметили огонь в люке теплотрассы и позвонили в Службу спасения «101».
Прибыв на место вызова, спасатели установили возгорание утеплителя в люке теплотрассы. Они локализовали пожар в 6:19, а в 6:22 ликвидировали его на площади 5 м2.
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