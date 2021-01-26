К вечеру в Одессе пойдет снег

Об этом сообщают метеорологи сайта sinoptik.ua во вторник, 26 января, передает Politeka.net

Согласно прогнозу, весь день в Одессе будет облачным. Днем ожидается мелкий дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. Также ожидается усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду. К вечеру похолодает, столики термометров опустятся до нуля градусов.

Днем не поднимутся выше +2.

Снежная погода, по данным синоптиков, будет сохраняться до пятницы 29 января, поэтому при планировании дороги на дальние расстояния это следует учитывать. Полицейские просят водителей быть внимательнымина дорогах и не превышать скорость.

Ранее мы сообщали, что из-за сильного порывистого ветра, который бушевал вчера в Одессе, падали деревья и крупные ветки во всех районах города.

Аварийные ситуации зафиксировали по адресам: ул. Ольгиевская, 25, ул. Троицкая, 21, дендропарк Победы, ул. Софиевская, 8, ул. Филатова (угол ул. Космонавтов) и ул. Макаренко.

Также стало известно, что одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, была приостановлена работа маршрута №20.

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